Guided By Voices anuncia nuevo disco y estrena canción: “Hiking Skin”

Jueves, 26 de enero de 2017 | 12:27 am | No hay comentarios

Guided By Voices, una de las bandas que se podrían considerar como pioneras dentro del movimiento indie, anunció el lanzamiento de un nuevo disco de estudio luego de que en 2016 editaran su última publicación, “Please Be Honest“.

El álbum llevará por nombre, “August By Cake“, será uno doble con un total de 32 canciones, tendrá su salida el próximo 7 de abril, y se convertirá nada menos que en el larga duración número 25 registrado por el grupo desde que aquel comenzara su carrera en 1983.

El primer single del trabajo, “Hiking Skin“, ya está disponible y lo puedes escuchar a continuación. Más abajo, encontrará el track listing del disco:





Tracj listing “August By Cake”:

Bob Intro 5° On The inside. Generox – Gray When We All Hold Hands Goodbye Note We Liken The Sun. Fever Pitch Absent The Man Packing The Dead Zone What Begins On New Years Day Overloaded Keep Me Down West Coast Company Man Warm Up To Religion High 5 Hall Of Famers Hiking Skin Sudden Fiction Its Food Cheap Buttons Substitute 11 Chew the Sand Dr. Feelgood Falls Off the Ocean The Laughing Closet Deflect Project Upon The Circus Bus Try It Out Its Nothing Sentimental Wars Circus Day Holdout Whole Tomatoes Amusement Park Is Over Golden Doors The Possible Edge Escape To Phoenix