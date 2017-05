Green Day tocó “Still Breathing” en Corden

Viernes, 5 de Mayo de 2017

Green Day continúa adelante con la promoción de su último disco de estudio, “Revolution Radio“, uno que quedó muy bien resuelto luego del paso en falso que significara su antecesor, o mejor dicho, sus antecesores, “¡Uno!”, “¡Dos!” y ¡Tré!”, todos editados en 2012.

Pues bien, con ese objetivo fue que los héroes del punk noventero llegaron a los estudios de The Late Late Show with James Corden, donde se despacharon una contenida/potente versión de “Still Breathing“.

Revisa el registro de su presentación aquí: