Gorillaz anuncia detalles de su nuevo disco y estrena cuatro canciones

Jueves, 23 de Marzo de 2017 | 4:43 pm | No hay comentarios

Han pasado poco más de dos meses desde que Gorillaz publicara el primer single de su nuevo disco de estudio, “Hallelujah Money” y, claro, todos nos quedamos con las ganas de escuchar más música y saber más acerca de la producción.

Pues bien, hoy día tenemos buenas noticias, porque la banda virtual más importante del planeta entregó todos los datos respecto al álbum, además de adelantar nada menos que otras cuatro canciones del mismo.

A través de su Instagram oficial, el grupo se encargó de revelar el nombre del registro junto a su fecha de lanzamiento. Será el próximo 28 de abril cuando Gorillaz tenga el esperadísimo estreno del quinto larga duración de su carrera: “Humanz“.

Por otra parte, Damon Albarn acaba de pasar por los estudios de la radio BBC 1 para presentar los nuevos temas del disco, en los que colaboran distintos artistas. Se trata de los cortes, “Ascension” (junto a Vince Staples), “We Got The Power” (junto a Jehnny Beth de Savages), “Saturnz Barnz” (junto a Popcaan) y “Andromeda (junto a D.R.A.M.).

Puedes escuchar todo este material a continuación:

Tracklist:

Intro: I Switched My Robot Off Ascension (Feat. Vince Staples) Strobelite (Feat. Peven Everett) Saturnz Barz (Feat. Popcaan) Momentz (Feat. De La Soul) Interlude: The Non-Conformist Oath Submission (Feat. Danny Brown & Kelela) Charger (Feat. Grace Jones) Interlude: Elevator Going Up Andromeda (Feat. D.R.A.M.) Busted And Blue Interlude: Talk Radio Carnival (Feat. Anthony Hamilton) Let Me Out (Feat. Mavis Staples & Pusha T) Interlude: Penthouse Sex Murder Party (Feat. Jamie Principle & Zebra Katz) She’s My Collar (Feat. Kali Uchis) Interlude: The Elephant Hallelujah Money (Feat. Benjamin Clementine) We Got The Power (Feat. Jehnny Beth)

Tracks adicionales versión de lujo:

The Apprentice (Feat. Rag’n’ Bone Man, Zebra Katz, and RAY BLK) Halfway To The Halfway House (Feat. Peven Everett) Out Of Body (Feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Vonshà) Ticker Tape (Feat. Carly Simon & Kali Uchis) Circle Of Friendz (Feat. Brandon Markell Holmes)