Gogol Bordello anuncia nuevo disco y estrena canción: “Saboteur Blues”

Martes, 6 de Junio de 2017 | 12:11 pm | No hay comentarios

Había pasado mucho tiempo sin que que publicáramos alguna novedad sobre Gogol Bordello, sin embargo, eso termina hoy, porque la genial banda neoyorquina acaba de romper su silencio anunciando un nuevo disco de estudio, el noveno de su carrera y sucesor de “Pura Vida Conspiracy” (2013).

Se trata de “Seekers & Finders“, el que agendó su lanzamiento para el próximo 25 de agosto. El álbum incluirá 11 canciones, y tendrá a Regina Spektor como colaboradora en una de ellas (“Did It All“). Puedes revisar la portada y track listing del registro más abajo.

Ahora, eso no es todo, porque el grupo también estrenó el primer single de la producción, “Saboteur Blues“, un caótico tema que representa toda la firma de Eugene Hütz y compañía. Puedes escucharlo aquí:

Track listing “Seekers & Finders”:

Did It All Walking on the Burning Coal Break Into Your Higher Self Seekers and Finders Familia Bonfireball Clearvoyance Saboteur Blues Love Gangsters If I Ever Get Home Before Dark You Know Who We Are (Uprooted Funk) Still That Way