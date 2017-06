Gizmodrome anuncia disco debut y estrena canción: “Strange Things Happen”

En noviembre del año pasado, Adrian Belew ofreció una entrevista a HumoNegro donde adelantó los planes que tenía considerados para la presente temporada. Luego de no ser tenido en cuenta por Robert Fripp para la reunión de King Crimson, el talentoso vocalista, multiinstrumentista y compositor se arrojó de lleno a su nuevo proyecto.

Se trata de la banda Gizmodrome, la que el británico formó junto a Stewart Copeland (ex The Police), Mark King (Level 42) y Vittorio Cosma (destacado tecladista de origen italiano ex Premiata Forneria Marconi).

Con todo esto en orden, el grupo anunció el lanzamiento de su álbum debut homónimo para el próximo 15 de septiembre, no sin antes anticipar el primer single de la producción, “Strange Things Happen“. Escúchalo a continuación: