Giants In The Trees publica su primera canción y video: “Sasquatch”

Martes, 1 de Agosto de 2017 | 10:40 am | No hay comentarios

Luego de haber tenido una muy olvidable última aventura musical con Eyes Adrift entre 2002 y 2003, Krist Novoselic vuelve con un nuevo proyecto. Se trata de Giants In The Trees, banda que acaba de publicar su primera canción, “Sasquatch“.

Formado el año pasado, el grupo se presenta con un sonido de corte pop/rock y una estética tipo misticismo en la naturaleza. Trayendo a lugar su permanente activismo, el ex bajista de Nirvana precisamente apunta a lo anterior para formar Giants In The Trees, que se cuadra con la conciencia del medio ambiente y la participación de la comunidad. De acuerdo a su Facebook oficial, la banda tiene una “lista de interesas” que se resume en: democracia inclusiva, humanidad, paz, prosperidad, vida sustentable, compasión, comunidad y descentralización.

Te invitamos a escuchar el tema y a ver el video que lo acompaña a continuación: