Gene Simmons debutará como solista en Chile

Jueves, 29 de Junio de 2017 | 11:37 am | No hay comentarios

Un nuevo número se suma a la generosa oferta de conciertos en nuestro país. Se trata de Gene Simmons, uno de los históricos integrantes de Kiss, quien debutará en suelos nacionales con su formato solista el próximo 26 de octubre en el Teatro Cariola.

El músico norteamericano llega a Chile con el nombre Gene Simmons And His Band, siendo la primera vez que el bajista se arroja en un tour para interpretar los más grandes himnos de su banda de cabecera como “Rock And Roll All Nite“, “Detroit Rock City” y “Shout It Out Loud“, y también parte de su trabajo en solitario mediante cortes como “Radioactive” y “Sweet & Dirty Love“.

Las entradas para el show estarán estarán disponibles a partir del 3 de julio al mediodía a través d esistema Puntoticket. Estos son los precios:

Preventa Cancha: $42.000

Preventa Platea: $42.000

Cancha general: $47.000

Platea general: $47.000

Palco: $75.000