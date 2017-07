Gary Numan anuncia nuevo disco y estrena canción: “My Name Is Ruin”

Jueves, 6 de Julio de 2017 | 1:14 pm | No hay comentarios

El legendario cantante y compositor británico, Gary Numan, acaba de anunciar su regreso discográfico luego de cuatro años de silencio y después de haber publicado su excelente documental durante la temporada pasada, “Gary Numan: Android In La La Land“.

El músico londinense seguirá adelante con su productiva carrera a través de “Savage (Songs From a Broken World)“, trabajo que se convertirá en su vigésimo primer larga duración y en el sucesor y continuador de “Splinter (Songs From A Broken Mind)” (2013).

El álbum tendrá su lanzamiento el próximo el 15 de septiembre, y de aquel ya existe un primer single, “My Name Is Ruin“, el que puedes escuchar a continuación: