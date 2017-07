Foster The People tocó “Sit Next To Me” en Corden

Miércoles, 26 de Julio de 2017 | 10:04 am | No hay comentarios

El viernes recién pasado, los norteamericanos de Foster The People tuvieron la publicación de su nuevo larga duración, “Sacred Hearts Club“, trabajo que se transformó en el sucesor de “Supermodel” (2014) y en el tercer disco de su carrera.

Pues bien, siguiendo con la promoción post lanzamiento del álbum, los encabezados por Mark Foster llegaron a los estudios del Late Late Show with James Corden, donde tocaron una versión de “Sit Next To Me“, uno de los dos singles de la producción.

Puedes ver el registro de su presentación aquí: