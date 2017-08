Foo Fighters invitó a Rick Astley al escenario para tocar “Never Gonna Give You Up”

Como la noticia extraña del fin de semana, Foo Fighters compartió escenario con Rick Astley para interpretar el eterno clásico ochentero del último, “Never Gonna Give You Up“. Esto, en medio del Summer Sonic Festival de Japón, donde ambos tuvieron presencia.

El divertido momento se dio en la última parte del show de los de Seattle, cuando Dave Grohl invitó al cantante británico diciendo que era el “nuevo mejor amigo” del grupo. Después de que Grohl admitiera un “this is fucking crazy“, Astley siguió con un “come on you motherfuckers” al público. Todo muy normal.

Puedes ver un registro de lo anterior aquí: