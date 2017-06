Foo Fighters anuncia nuevo disco de estudio: “Concrete And Gold”

Martes, 20 de Junio de 2017 | 10:41 am | No hay comentarios

En la semana de los grandes anuncios, primero fue el de Queens Of The Stone Age, ayer fue el de LCD Soundsystem, y hoy día es el de Foo Fighters. La banda encabezada por Dave Grohl acaba de revelar los detalles de su nuevo disco de estudio, el que sella definitivamente el regreso del grupo luego de permanecer en un hiato por cerca de dos años.

El sucesor de “Sonic Highways” (2014) – y del EP, “Saint Cecilia” (2015)- se titulará “Concrete And Gold“, tendrá su lanzamiento el próximo 15 de septiembre e incluirá once canciones, de las cuales previamente se adelantaron “Run” (mediante una locura de video), y los cortes en vivo “The Sky Is A Neighborhood” y “La Dee Da“.

Revisa la portada y track listing del álbum a continuación:

Track listing “Concrete And Gold”:

T-Shirt Run Make It Right The Sky Is a Neighborhood La Dee Da Dirty Water Arrows Happy Ever After (Zero Hour) Sunday Rain The Line Concrete and Gold