Fleetwood Mac reeditará “Tango In The Night”

Jueves, 26 de enero de 2017 | 10:36 am | No hay comentarios

Los legendarios Fleetwood Mac están preparando su regreso discográfico luego de haber publicado su último larga duración hace exactos catorce años, “Say You Will” (2003). Y aunque no se trate de nuevo material, sí será una oportunidad para revisitar uno de los álbumes que mantuvieron con vida a los británicos en la década de los ochenta, “Tango In The Night” (1987).

La reedición del registro se da a propósito del aniversario número treinta de aquel, y el mismo llegará con una serie de tomas inéditas repartidas entre b-sides, rarezas y demos no conocidos a la fecha (en formatos, single, doble, y triple CD, está última correspondiente a una edición de lujo, que también incluye un DVD con videos musicales).

La colección tendrá su lanzamiento el próximo 30 de marzo.