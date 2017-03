Fleet Foxes anuncia nuevo disco y estrena canción: “Third Of May / Ōdaigahara”

Miércoles, 8 de Marzo de 2017 | 10:45 am | No hay comentarios

Fleet Foxes está de regreso. Esto, debido a que el quinteto acaba de anunciar los detalles de su tan esperado tercer álbum de estudio, el cual llevará por título “Crack-Up“, sirviendo como sucesor de “Helplessness Blues” (2011), su segundo y críticamente alabado disco.

Este trabajo, además, marcará el cambio de sello discográfico para la banda, pasando desde Sub Pop a Nonesuch Records. “Crack-Up” será lanzado el próximo 6 de junio. Mientras tanto, te dejamos a continuación con la lista de canciones y con “Third Of May / Ōdaigahara”, el primer adelanto de este esperado trabajo:

Lista de canciones de “Crack-Up”:

I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar Cassius, – – Naiads, Cassadies Kept Woman Third Of May / Ōdaigahara If You Need To, Keep Time On Me Mearcstapa On Another Ocean (January / June) Fool’s Errand I Should See Memphis Crack-Up