Fiskales Ad-Hok anuncia que no se separará y que no se presentará en los shows por sus 31 años de carrera

Martes, 18 de Abril de 2017 | 12:30 pm | No hay comentarios

Todo fue una confusión después de que Fiskales Ad-Hok decidiera poner término a la relación con su ex representante, Fernando Sánchez Valenzuela, quien estuvo realizando estas labores durante los últimos 10 años.

Y es que luego de que la banda asumiera su propia gestión comercial, tomando como primera medida el control de sus redes sociales, no había claridad respecto al futuro que esperaba a los autores de “Eugenia“. Sin embargo, en horas de ayer, el grupo publicó un comunicado mediante el que esclarece su situación actual, señalando, entre otras cosas, que la banda no se va a separar y que no se presentará en el show agendado por sus 31 años de carrera (el que en principio sería su concierto de despedida).

