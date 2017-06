Filthy Friends anuncia disco debut y estrena canción: “The Arrival”

Filthy Friends es la banda que el año pasado formaron Corin Tucker de Sleater-Kinney, Peter Buck de R.E.M., Kurt Bloch y Scott McCaughey de Minus 5, y Bill Rieflin de King Crimson (también habitual colaborador de R.E.M.). En primer lugar, el grupo nació para tocar covers de David Bowie en vivo, sin embargo, la idea fructiferó y el próximo 25 de agosto la banda va a editar su primer larga duración, “Invitation“.

Es precisamente de este trabajo que los cinco músicos (a) liberaron un nuevo adelanto, el que se suma a lo ya mostrado en “Any Kind Of Crowd“, el que fue publicado en formato single junto al cover de Roxy Music, “Editions Of You“.

El tema de hoy lleva por nombre, “The Arrival“, y lo puedes escuchar a continuación: