Festival En Órbita pone a la venta entradas sin cargo por servicio

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 | 1:18 am | No hay comentarios

La edición 2017 del Festival En Órbita (segunda versión de su corta pero prometedora historia) será una realidad el próximo 16 de diciembre en el Planetario de Santiago (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central), y la misma estará anticipada por el show de inauguración que Laurie Anderson ofrecerá en el Teatro Caupolicán el 21 de octubre.

Además del encuentro principal, el festival también tendrá una serie de actividades culturales que convocarán a todos los actores de la industria (bandas, productores, representantes, sellos y más) durante los cuatro días previos a aquel, es decir, el 12, 13, 14 y 15 de diciembre.

Con respecto a los primeros artistas confirmados, el evento estará encabezado por Lee Ranaldo, el histórico ex guitarrista de Sonic Youth, que llegará a nuestro país con un nuevo disco recién publicado como solista, “Electric Trim” (15 de noviembre). Luego está el legendario Damo Suzuki, quien fuera el líder de Can en los años más brillantes de la carrera del grupo alemán, y que ahora aterriza en Chile con su proyecto Suzuki’s Network. En el line up también aparecen nombres como Parquet Courts, Brazilian Girls, Night Beats, Holy Wave y Stone Giant, cerrando el cartel (que aún tiene números por anunciar) los nacionales de The Ganjas y Miss Garrison.

Las entradas están disponibles en su preventa 1 a través de sistema Ticketek a un precio de $37.000. El detalle de todos los tramos, acá:

Preventa 1: $37.000

Preventa 2: $47.000

General: $57.000

*Precios no incluyen cargo por servicio

Los puntos de venta sin cargo por servicio son los siguientes:

Librería Catalonia – Las Urbinas 17 (Drugstore)

Disquería Needle – Drugstore (Local 25 A)

Estudio Shangri La Body Art – Arturo Burhle 057 (sólo entradas para En Órbita)

Librería Metales Pesados – José Miguel de la Barra 460 (sólo entradas para Laurie Anderson)