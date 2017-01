Festival En Órbita confirma su segunda edición para octubre

A un año exacto de la realización de la primera edición del Festival En Órbita, una que tuvo en su cartel a artistas como The Sonics, Os Mutantes, The Dandy Warhols, Dead Meadow, A Place To Bury Strangers, Radio Moscow, Aguaturbia, Los Jaivas o Föllakzoid, entre otros, la producción a cargo confirmó la segunda versión del evento.

Proyectado para octubre próximo, pero todavía sin una fecha puntual, el nuevo encuentro del Festival En órbita espera ir revelando los nombres que animarán el espectáculo en las semanas que vienen.