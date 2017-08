Festival En Órbita 2017 anuncia valores y parte de su cartel

Jueves, 17 de Agosto de 2017 | 8:11 am | No hay comentarios

Hace exactamente un mes, la organización del Festival En Órbita ratificaba la nueva versión del evento para el próximo 16 de diciembre en el Planetario de Santiago (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central), una que estará anticipada por el show de inauguración que Laurie Anderson ofrecerá en el Teatro Caupolicán el 21 de octubre.

Pues bien, el día de hoy se anunciaron a los primeros artistas que animarán el espectáculo 2017, el que además tendrá una serie de actividades culturales que convocan a todos los actores de la industria (bandas, productores, representantes, sellos y más) durante los cuatro días previos al encuentro principal, es decir, el 12, 13, 14 y 15 de diciembre.

El evento en el recinto de la Universidad de Santiago estará encabezado por Lee Ranaldo, el histórico ex guitarrista de Sonic Youth que llegará a nuestro país con un nuevo disco recién publicado como solista, su álbum homónimo (15 de noviembre). Luego está el legendario Damo Suzuki, quien fuera el líder de Can en los años más brillantes de la carrera del grupo alemán, y que ahora aterriza en Chile con su proyecto, Suzuki’s Network. En el line up también aparecen nombres como Parquet Courts, Brazilian Girls o los nacionales de The Ganjas o Miss Garrison.

Puedes revisar la lista completa a continuación:

Lee Ranaldo

Suziki’s Network

Cigarrettes After Sex

Parquert Courts

Brazilian Girls

Night Beats

Holy Wave

Stone Giant

The Ganjas

Miss Garrison

Las entradas para el festival en su fase de preventa 1 ya están disponibles a través de sistema Ticketek a un precio de $37.000. El detalle de todos los tramos, acá:

Preventa 1: $37.000

Preventa 2: $47.000

General: $57.000

*Precios no incluyen cargo por servicio