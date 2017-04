Father John Misty tocó “Ballad Of The Dying Man” en Colbert

Este viernes 6 de abril, el compositor y cantante norteamericano, Father John Misty, publicará su nuevo disco de estudio, “Pure Comedy“, un trabajo que llega a exactos tres años del lanzamiento de su excelente predecesor, “I Love You, Honeybear” (2015).

Para adelantar lo que se viene, el músico se dejó ver en The Late Show with Stephen Colbert, donde se despachó una muy buena versión de “Ballad Of The Dying Man“, uno de los cortes más sentidos de la producción.

Te invitamos a ver un registro de la presentación aquí: