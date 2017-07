Fallecen George A. Romero y Martin Landau

Lunes, 17 de Julio de 2017 | 10:45 am | No hay comentarios

El día de ayer fue una jornada negra para la historia del cine. Esto, porque fallecieron dos figuras excluyentes de la disciplina, ambas en Los Angeles. Hablamos del director George A. Romero y del actor Martin Landau, de 77 y 89 años respectivamente.

Romero, uno de los grandes impulsores del terror moderno y padre absoluto del subgénero zombie -con “Night Of The Living Dead” (1968) sentó las bases del estilo y luego con “Dawn Of The Dead” (1978) se consagró-, murió en su casa junto a su familia luego de que un agresivo cáncer lo dejara sin fuerzas.

Por su parte, Landau, de una carrera más bien de bajo perfil hasta que se reconoce su carrera con el Oscar a mejor actor de reparto por la genial “Ed Wood” (1994) de Tim Burton -probablemente su película más importante junto con “North By Northwest” (1959) y “Crimes & Misdemeanors” (1989)- falleció en un hospital de la ciudad californiana después de ser internado por complicaciones que no fueron reveladas.