Escribe de metal con nosotros

Miércoles, 17 de Mayo de 2017 | 9:33 pm | No hay comentarios

Si te consideras un gran conocedor del metal y todos sus derivados, y además tienes facilidad para plasmar esos conocimientos y sentimientos en un texto, esta puede ser tu oportunidad para formar parte de nuestro equipo.

Estamos buscando a la persona que tenga el mejor potencial. Tal como otras postulaciones que quizás has visto aquí, no nos interesa tu currículum ni tus pergaminos, sólo debes cumplir los requisitos anteriormente mencionados.

Para postular (en computador, o a través del teléfono sólo por navegador), debes dejar un comentario aquí. En el campo “Correo electrónico” deja tu dirección de correo. En “Nombre”, tu nombre y apellido real. Y en el campo para comentar, escribe de 3 a 5 bandas que conozcas a la perfección, y nada más. Tal como mencionamos, no necesitamos tus pergaminos ni links ni currículum. En el campo “Web” no debes escribir nada. Debes clickear el recuadro que dice “Notificarme los nuevos comentarios por correo electrónico” para que te llegue un aviso de nuestro administrador en caso que hayas dejado mal algún dato.

Para el mejor funcionamiento de este proceso, no se permitirán comentarios que no cumplan con lo anterior. La postulación estará abierta sólo hasta la medianoche de este sábado 20 de mayo; no recibiremos más datos después de ese plazo. Los postulantes recibirán un correo durante la semana siguiente con las indicaciones y pasos a seguir.

Los esperamos.