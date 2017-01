Elastica se reúne después de 16 años

Lunes, 23 de enero de 2017

Tras permanecer 16 años separados, la banda de rock alternativo/britpop, Elastica, acaba de anunciar su reunión. Y no sólo eso, porque los creadores de “Connection” llegan con planes de un nuevo lanzamiento discográfico.

Aunque todavía no está claro si se tratará del tercer larga duración del grupo o de alguna reedición de sus dos álbumes anteriores – “Elastica” (1995) y “The Menace” (2000)- el ingeniero, Sean Magee, reconoció que está trabajando con ellos a través de un tuit: “Editando un disco para Elastica el día de hoy. Ellos no se han visto en 20 años. Es genial estar ahí cuando momentos como este ocurren“.

Cut a record for Elastica today, they hadn’t seen each other for 20yrs. It’s great to be there when moments like that happen — sean magee (@iiirdsworld) 20 de enero de 2017

Elastica (minus Justine) pictured together in Abbey Road studios this week. What could be going on…? pic.twitter.com/XXYyfTKLpI — Star Shaped (@StarShapedClub) 22 de enero de 2017

Today at #abbeyroadstudios with #Elastica Una foto publicada por @pauljonze el 20 de Ene de 2017 a la(s) 4:43 PST