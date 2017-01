Eddie Vedder tocó en la despedida de Barack Obama como presidente de Estados Unidos

Miércoles, 11 de enero de 2017

Para nadie es un secreto que Eddie Vedder ha sido un colaborador muy cercano en la gestión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, llegando a considerársele, incluso, como un amigo de la Casa Blanca y de la familia Obama.

Es por lo anterior que el vocalista y líder de Pearl Jam fue el encargado de anticipar el discurso de despedida en la última actividad de Obama como administrador del país norteamericano -el próximo 20 de enero, el mandatario entregará el testimonio al recién electo, Donald Trump, quien, a propósito, todavía sigue buscando artistas que se presenten en su proclamación-.

Para la oportunidad, Vedder se despachó un set con la emotividad que el instante requería. El cantante interpretó sendas versiones de “Rise” -tema incluido en la banda sonora que compuso para la película, “Into The Wild” (2007)-, “People Have The Power” (original de Patti Smith), “(Something Inside) So Strong” (original de Labi Siffre) y “Rockin’ In the Free World” de Neil Young, frecuentemente incluida en los conciertos de Pearl Jam.

Te dejamos con algunos videos que dan cuenta de la presentación, aquí:

“People have the power.” Eddie Vedder and the Chicago Children’s Choir begin the program at #ObamaFarewell. pic.twitter.com/EZ2Q4Bi9YK — Emily Miller (@emmillerwrites) 11 de enero de 2017

Eddie Vedder w/ Voice Of Chicago performance at POTUS’s Farewell Address .. Periscope Video https://t.co/83kEtienjN — ❄️ demetrios ❄️ (@demetriosns) 11 de enero de 2017

#eddievedder #pearljam #ObamaFarewell #thanksobama #chicago Un vídeo publicado por Deliah Odeh (@deliah66) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 5:26 PST