Eddie Vedder tocó canciones de The Who, Talking Heads, Pink Floyd y más en show benéfico

Martes, 2 de Mayo de 2017 | 1:05 pm | No hay comentarios

Sabemos que Eddie Vedder es deudor y admirador de muchos artistas presentes antes que él, y como el tipo es un agradecido, aquel se encarga permanentemente de rendir homenaje a los nombres que lo ayudaron a desarrollar su carrera.

Para seguir confirmando lo anterior, el 29 de abril pasado el cantante y compositor se plantó en un show benéfico de Boston para interpretar canciones de The Who, Talking Heads, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Pink Floyd, Aerosmith y Neil Young, entre temas de Pearl Jam y otras bandas.

Revisa algunos registros de su presentación aquí: