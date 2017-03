Eddie Vedder se une a Jack Irons para tocar “Shine On You Crazy Diamond” de Pink Floyd

Lunes, 20 de Marzo de 2017 | 9:57 am | No hay comentarios

La noche del viernes pasado, Red Hot Chili Peppers se presentaba en el Key Arena de Seattle. Previo a la actuación de los californianos, uno de sus antiguos miembros, el baterista, Jack Irons, abría el show sorpresivamente junto a otro ilustre: Eddie Vedder.

Ambos músicos coincidieron en Pearl Jam durante 1994 y 1998, período en el que Irons estuvo a cargo de la percusión en la banda autora de “Even Flow“. Para esta ocasión, los también amigos interpretaron una versión de “Shine On You Crazy Diamond“, el clásico de Pink Floyd incluido en el disco de 1975, “Wish You Were Here“.

Puedes ver un registro del momento a continuación: