Eddie Vedder se sumó a show de Roger Waters para tocar “Comfortably Numb”

Lunes, 24 de Julio de 2017 | 10:26 am | No hay comentarios

Roger Waters sigue adelante con el tramo norteamericano de su Us + Them Tour, uno que partió el pasado 26 de mayo en Kansas y terminará el 28 de octubre en Vancouver. Así, el ex Pink Floyd tuvo su última escala en Chicago, donde se encontró con un amigo y uno de los hijos pródigos de esa ciudad, hablamos de Eddie Vedder.

El vocalista de Pearl Jam subió al escenario en la última parte del show para acompañar al británico en la interpretación de “Comfortably Numb“, un tema que el propio músico ha tocado en varias ocasiones con la banda de Seattle.

Puedes ver un registro del gran momento a continuación: