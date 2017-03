Dweezil Zappa estrena “Dinosaur”, tema que incluye la participación de Frank Zappa

Miércoles, 8 de Marzo de 2017 | 11:09 am | No hay comentarios

La tecnología hoy en día da para todo, incluso para regresar a la vida -por lo menos musicalmente- a los que ya no están con nosotros. Un claro ejemplo de esto es Frank Zappa, cuyas cuerdas vuelven a sonar en “Dinosaur”, canción lanzada por su hijo, Dweezil Zappa & The Others Of Intention, y que cuenta con un solo de guitarra interpretado por el fallecido artista.

La canción fue realizada a partir de algunas grabaciones que el músico conservaba desde que tenía 13 años, las que finalizó y mezcló con solos de guitarra que Zappa-padre tocó en algunos conciertos durante los años setenta. Además, dicha composición será parte de una campaña de PledgeMusic que busca reunir dinero para defender al músico legalmente contra Zappa Trust, fundación que está intentando impedirle a Dweezil el uso de su propio apellido por temas de derechos en torno al nombre de “Zappa”.

A continuación te dejamos con “Dinosaur”, además de dos videos que muestran el proceso de creación de la canción:

Creación del track: