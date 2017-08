Ducktails anuncia nuevo disco de estudio y estrena canción: “Map To The Stars”

Jueves, 3 de Agosto de 2017 | 11:37 am | No hay comentarios

A dos años del lanzamiento de su último larga duración, “St. Catherine“, los norteamericanos de Ducktails anunciaron su regreso discográfico a través de “Jersey Devil“, trabajo que se convertirá en el sexto álbum de su carrera.

El registro tendrá su publicación el próximo 6 de octubre, y aquel tiene una historia de dos años de grabación antes de que fuera completado en el estudio de Sonic Youth en Nueva Jersey, Echo Canyon. Esto, con ayuda del productor John Anderson (quien ha trabajado con artistas como Sky Ferreira) y el ingeniero de sonido, Ernie Indradat. El track listing y portada del disco también fueron revelados y los puedes revisar más abajo.

Pero eso no es todo, porque el anuncio de los exclusivamente liderados por Matt Mondanile (el compositor tuvo en Ducktails su proyecto paralelo mientras estuvo en Real Estate) también llega con música. Puedes escuchar el primer single del álbum, “Map To The Stars“, a continuación:

Track listing “Jersey Devil”:

Map to the Stars Light a Candle In the Hallway Keeper of the Garden Solitary Star Lover Mannequin Wearing a Mask Shattered Mirror Travel The Rising Sun