Dreamcar tocó “Kill For Candy” y “All Of the Dead Girls” en Jimmy Kimmel Live!

Jueves, 20 de Abril de 2017 | 11:39 am | No hay comentarios

En la previa del lanzamiento de su primer disco de estudio homónimo, la banda que hace sólo un año formaran miembros de No Doubt (el guitarrista, Tom Dumont, el bajista, Tony Kanal, y el baterista, Adrian Young) y AFI (el vocalista, Davey Havok), hablamos de Dreamcar, llegó a los estudios de Jimmy Kimmel Live! para promocionar el registro y, de paso, hacer su debut en televisión.

Puntualmente, el grupo de new wave tocó dos de los tres primeros singles incluidos en el álbum, “Kill For Candy” y “All Of the Dead Girls“. Puedes revisar la presentación aquí: