Dirty Projectors anuncia nuevo disco y estrena canción: “Up in Hudson”

Miércoles, 18 de enero de 2017 | 3:55 pm | No hay comentarios

Han pasado cinco años desde que la banda indie norteamericana, Dirty Projectors, publicara su último larga duración, “Swing Lo Magellan” (2012). Sin embargo, esa sequía discográfica tendrá su fin el próximo 24 de febrero, porque los de Nueva York anunciaron el lanzamiento de un nuevo álbum.

Se trata de un trabajo de carácter homónimo, el que había sido adelantado mediante un par de temas -“Keep Your Name” y “Little Bubble“-, pero sin confirmarse hasta el día de hoy la edición del propio. Con este registro, el grupo completará un total de ocho LPs en exactos quince años de carrera.

Junto a las novedades, la banda también anticipó un nuevo single, “Up in Hudson“, además del tracklist y portada de la producción. Te dejamos con todo este material aquí:

Tracklist “Dirty Projectors”:

Keep Your Name Death Spiral Up in Hudson Work Together Little Bubble Winner Take Nothing Ascent Through Clouds Cool Your Heart I See You