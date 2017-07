Dio Returns confirma tour mundial y fecha en Chile

Miércoles, 26 de Julio de 2017 | 1:21 pm | No hay comentarios

Una vez más la tecnología se pone al servicio de la vida o, mejor dicho, al servicio de la vida virtual. Esto, porque después de que Ronnie James Dio fuera “revivido” a través de la reproducción virtual (holograma) en la última versión del Wacken Open Air, se confirmó un tour mundial con la figura del legendario vocalista a la cabeza.

Así lo anunció la compañía detrás del proyecto, Eyellusion, desde donde ratificaron la parada del “Dio Returns: The World Tour” en Europa, Oceanía, Norteamérica y Sudamérica, con una escala agendada en Chile. La gira partirá el próximo 30 de noviembre en Finlandia, con la confirmación del resto del itinerario pendiente.

Con respecto al show mismo, se anticipa que el holograma del fallecido cantante estará presente la mayor parte del espectáculo, alternando el set con temas como “Holy Diver“, “Rainbow In The Dark“, “We Rock“, “King Of Rock And Roll“, “Neon Knights” y “Heaven And Hell” de Black Sabbath, o “Man On The Silver Mountain” de Rainbow.