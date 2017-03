Difunden video en el que Pink Floyd y Frank Zappa tocan juntos

Bélgica, 25 de octubre de 1969, y ocurre algo que hoy es un pedazo de historia: Pink Floyd y Frank Zappa juntos en un mismo escenario.

Así es, los dos monstruos del rock progresivo, la música psicodélica y los sonidos de vanguardia se reunieron en esa parte de Europa durante un festival dedicado al blues, el jazz y el avant-garde (Actuel Festival), que también tuvo en su cartel a Captain Beefheart And The Magic Band, Soft Machine y Hawkwind, entre otros. Para no creerlo.

De aquel encuentro, se acaba de difundir un video de muy buena calidad en el que se puede ver al compositor norteamericano y la banda británica interpretando una surrealista versión del clásico de esta última, “Interstellar Overdrive“, incluido en el primer disco del grupo, “The Piper At The Gates Of Dawn” (1969).

Te dejamos con el espectacular registro a continuación: