Detalle de entradas y programación del festival Santiago Back In Dark

Miércoles, 1 de Febrero de 2017 | 2:22 pm | No hay comentarios

A mediados de enero, se confirmaba la primera edición del Santiago Back In Dark -versión local replicada de la marca internacional- un espectáculo concebido para entregar un espacio a la escena del rock gótico y a los sonidos más oscuros de la música pesada.

Con un cartel que incluye a Cruxshadows, Christian Death, De/Division, Diary Of Dreams, Solitary Experiments, Winter Severety Index, The Beauty Of Gemina y Arian1, el evento tendrá lugar los días 6 y 7 de abril en un recinto que acaba de ser confirmado: el Teatro Teletón.

Además de esto, la producción a cargo reveló la programación y el valor de las entradas para el show. Revisa todos estos detalles aquí:

Jueves 6 de abril

The Cruxshadowns

Christian Death

De/Vision

Arian1

+ Banda Nacional

Viernes 7 de Abril

Diary of Dreams

Solitary Experiments

Winter Severity Index

The Beauty of Gemina

+ Banda Nacional

Las entradas ya están disponibles a través de sistema Ticketek a los siguientes precios:

Preventa 1 (6 0 7 de abril):

Platea: $25.000

Cancha: $30.000

M&G: $70.000

Preventa 1 (Abono):

Platea: $40.000

Cancha: $50.000

Preventa 2 (6 0 7 de abril):

Platea: $30.000

Cancha: $35.000

M&G: $70.000

Preventa 2 (Abono):

Platea: $50.000

Cancha: $60.000

Entrada General (6 0 7 de abril):

Platea: $35.000

Cancha: $40.000

M&G: $70.000

Entrada general (Abono):

Platea: $60.000

Cancha: $70.000

*Precios no incluyen cargo por servicio