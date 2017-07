Detalle de entradas para show de Ancient en Chile

Lunes, 24 de Julio de 2017 | 11:41 am | No hay comentarios

Sin duda, uno de los números más esperados por los seguidores del metal local es el de Ancient. Los noruegos llegarán a nuestro país para presentarse el próximo 20 de septiembre en el nuevo Rock & Guitarras (que cerró su local en José Pedro Alessandri y se trasladó a Vicuña Mackenna 1220)

Cumpliendo 25 años de carrera esta temporada, la banda nórdica se ha transformado en uno de los nombres ilustres del black metal europeo, editando siete álbumes en ese período. El último de estos fue “Back To The Land Of The Death” (2016), trabajo que significó el regreso discográfico del grupo después de doce años. En la jornada también se harán presentes los nacionales de Necrodemon y A Sad Bada.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de ChargolaTicket y sin recargo en tiendas Rockmusic, Sick Bangers y Voz Propia. Los valores son los siguientes:

Preventa: $15.000

Mismo Día: $20.000