Detalle de entradas para debut de Prophets Of Rage en Chile

Miércoles, 14 de diciembre de 2016 | 11:49 am | No hay comentarios

En el show que promete ser el espectáculo más potente dentro de la cartelera de conciertos agendada para el primer semestre del próximo año en Chile, Prophets Of Rage, la banda formada por los ex Rage Against The Machine, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, más los MC’s Chuck D y B-Real, de Public Enemy y Cypress Hill, respectivamente, se va a presentar el próximo 3 de mayo en el Movistar Arena, marcando su debut en nuestro país.

Confirmada la fecha y el recinto del evento, el siguiente paso era dar a conocer el precio de las entradas, las que ya se encuentran disponibles a través de sistema Puntoticket y sin cargo en tienda The Knife (sólo efectivo). Te dejamos con el detalle continuación:

Platea Baja Numerada: $46.000

Platea Alta: $33.000

Cancha General: $33.000

Tribuna: $20.000

*Valores no incluyen cargo por servicio.