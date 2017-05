Detalle de entradas para concierto de The Get Up Kids en Chile

El próximo 31 de julio los norteamericanos de The Get Up Kids tendrán su debut en suelo nacionales con una presentación programada en el Domo San Diego, un recinto que poco a poco se ha ido ganando un espacio para recibir shows de mayor envergadura en Chile.

El grupo encabezado por Matt Pryor, uno muy importante para el rock alternativo de los noventa y trascendental para el desarrollo del emo, llega a nuestro país sin nuevo material publicado -su último disco de estudio, “There Are Rules“, fue editado en 2011 luego de que la banda permaneciera tres años separada-, pero con un catálogo amplísimo para saldar su deuda pendiente con los fanáticos locales.

Las entradas para el concierto ya están disponibles en su preventa en tiendas De La Vida Tattoo, Voz Propia y Noting, y en su tramo general a través de sistema Eventrid. Estos son los precios:

Preventa 1: $18.000

Preventa 2: $20.000

General (única venta disponible vía Eventrid): $22.000