Descuento exclusivo HumoNegro para show de Gene Simmons en Chile

Martes, 22 de Agosto de 2017 | 1:25 pm | No hay comentarios

El próximo 26 de octubre está señalado como el día del debut solista en Chile del integrante más emblemático de Kiss. Hablamos, por supuesto, de Gene Simmons. El músico norteamericano llegará a nuestro país para ofrecer una presentación en el Teatro Cariola, esto, en el marco del primer tour del cantante con Gene Simmons And His Band, proyecto que interpreta los clásicos del grupo tras “God Of Thunder“.

Pues bien, para que nadie quede afuera del show, en HumoNegro tenemos un descuento especial del 20% sobre el valor de la entrada para cualquier localidad. El beneficio estará vigente desde mañana miércoles 23 de agosto (00:01 Hrs) hasta el jueves 24 de agosto (23:59 Hrs), y para hacerlo efectivo hay que ingresar el código HN12 en Puntoticket o mencionarlo al momento de realizar la compra de forma presencial. No hay un tope de entradas.

Esta es la primera de varias sorpresas que tendremos por nuestro 12° aniversario.

Las entradas para el show se encuentran disponibles con los siguientes precios:

Preventa Cancha: $42.000

Preventa Platea: $42.000

Cancha general: $47.000

Platea general: $47.000

Palco: $75.000