Depeche Mode tocó “Where’s The Revolution” en Corden

Martes, 25 de Abril de 2017 | 11:27 am | No hay comentarios

Todavía quedan once meses para tener la oportunidad de ver nuevamente a Depeche Mode presentándose en Chile. Los encabezados por Dave Gahan llegarán a nuestro país por tercera vez el próximo 21 de marzo de 2018 para ofrecer un show en el mayor coliseo local, el Estadio Nacional.

Pues bien, mientras la larga espera continúa, el grupo británico sigue con la promoción de su excelente nuevo disco, “Spirit“, trabajo que justamente los traerá a la región sudamericana en el marco del último tramo de su “Global Spirit Tour”.

Con esa intención, los autores de “Personal Jesus” se dejaron en los estudios de The Late Late Show with James Corden, donde se despacharon una sobria pero perfecta versión de “Where’s The Revolution“. Puedes ver el registro oficial de su actuación aquí: