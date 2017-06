Def Leppard reeditará “Hysteria” con material inédito

El próximo 3 de agosto se van a cumplir nada menos que 30 años desde el lanzamiento de “Hysteria” (1987), el que sin duda es el disco más importante en la carrera de Def Leppard. Es por esto que los británicos van a publicar un box set con material de la época.

La edición de lujo incluirá 5 discos y 2 DVD, los que se dividen entre el álbum original remasterizado, una serie de Lados B, tomas inéditas de la radio, mixes, canciones en vivo, videos promocionales, un documental del especial “Classic Albums” de la BBC, y mucho más. La colección estará disponible a partir del próximo 4 de agosto. Más abajo puedes revisar su detalle.

Recordemos que Def Leppard tiene agendado su debut en Chile para el próximo 30 de septiembre en el marco del Santiago Rock City, mega evento en el que compartirá escenario con The Who, Aerosmith y Guns N’ Roses.

Track Listing edición de lujo “Hysteria 30th Anniversary”:

Disco 1 (“Hysteria” remasterizado)

Women Rocket Animal Love Bites Pour Some Sugar On Me Armageddon It Gods Of War Don’t Shoot Shotgun Run Riot Hysteria Excitable Love And Affection”

Disco 2

Tear It Down (B-side) I Wanna Be Your Hero (Retro Active) Ride Into The Sun (Retro Active) Ring Of Fire (B-Side) Women (Radio Edit) Rocket (Lunar Mix) (Radio Edit) Love Bites (Radio Edit) Hysteria (Radio Edit) Pour Some Sugar on Me (Radio Edit) Armageddon It (Radio Edit) Release Me (Stumpus Maximus) Classic Album – Hysteria (BBC Radio Documentary)

Disco 3

Rocket (The Lunar Mix – Extended Version) (B-Side) Armageddon It (The Nuclear Mix) (12″ Single) Animal (Extended Version) Pour Some Sugar On Me (Extended Version) Excitable (The Orgasmic Mix) (B-Side) Rocket (Lunar Mix) (B-Side) Rock Of Ages (Live) (B-Side) Love And Affection (Live) (B-Side) Billy’s Got A Gun (Live) (B-Side)

Disco 4: “In The Round, In Your Face” (En Vivo)

Stagefright Rock! Rock! (Till You Drop) Women Too Late For Love Hysteria Gods Of War Die Hard The Hunter

Disco 5: “In The Round, In Your Face“ (En Vivo)

Bringin’ On The Heartbreak Foolin’ Armageddon It Animal Pour Some Sugar On Me Phil Solo Rock Of Ages Photograph

DVD 1

Rocket (TOTP) Pour Some Sugar On Me (TOTP) Animal (TOTP) Pour Some Sugar On Me (Brit Awards) Women (Promo Video) Animal (Promo Video) Pour Some Sugar on Me (Promo Video) Pour Some Sugar on Me (US Version Live) Hysteria (Promo Video) Love Bites (Promo Video) Rocket (Promo Video) Armageddon It (Live) (Promo Video)

DVD 2 (Classic Albums)

Introduction Animal Hysteria Rocket Love Bites Pour Some Sugar On Me

Material Extra

Initial Recordings of Animal Rick Gets Hysterical Hysteria (Acoustic Performance) Drumming – Return to The Status Quo The Album According to Joe Sugar Stripped Down Pour Some Sugar on Me (Acoustic Performance) Guitars, Guitars, Guitars Windmill II and The Gods Of War Mutt’s Vocals in The Mix The Album is Finally Released