Dead Cross tocó “Nazi Punks Fuck Off” junto a Jello Biafra

Jueves, 24 de Agosto de 2017 | 10:57 am | No hay comentarios

El último mes de Dead Cross ha estado más movido que todos los días previos en la historia de la banda fundada por Dave Lombardo en 2015. Y es que después de publicar su primer disco de estudio (“Dead Cross“), de completar su primer show en vivo con Mike Patton a la cabeza, de que el vocalista invitara a un niño al escenario para cantar un tema del grupo, y de que el mismo líder de Faith No More sufriera un accidente por andar haciendo piruetas en skate, ahora los norteamericanos se anotan otra novedad, esta vez, una histórica.

Así es, porque durante el show que la banda ofreció anoche en California apareció en escena nada menos que Jello Biafra, el legendario ex líder de Dead Kennedys y figura vitalicia del punk. Presentado por Patton al público con un simple “Dos palabras: Jello Biafra”, el músico tomó el micrófono para cantar el clásico de los Kennedys, “Nazi Punks Fuck Off“, pero esta vez cambiando la letra por un “Nazi Trumps Fuck Off“. Este mismo mensaje se ve en las poleras de todos arriba del escenario.

Puedes ver un registro del momento a continuación: