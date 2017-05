Dave Grohl y Taylor Hawkins tocan nueva canción de Foo Fighters en vivo: “The Sky Is A Neighborhood”

Martes, 16 de Mayo de 2017

Dave Grohl y Taylor Hawkins toman por sorpresa a medio mundo. Esto, porque la noche de ayer durante un evento a beneficio organizado por Sammy Hagar y James Hetfield, el que busca reunir fondos para el hospital pediátrico UCSF Benioff y su investigación contra el cáncer, ambos músicos tocaron un nuevo tema de Foo Fighters.

El ex baterista de Nirvana estaba ofreciendo su presentación como uno de los invitados de la jornada cuando sumó a Hawkins al escenario, además de Rami Jaffee de The Wildflowers (habitual colaborador de Foo Fighters), quienes lo secundaron en la interpretación del tema, el que se titula, “The Sky Is A Neighborhood“.

Puedes revisar un registro del momento con un excelente audio a continuación: