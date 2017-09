Dark Tranquillity: Temple y equilibrio en el caos

Viernes, 1 de Septiembre de 2017

En el amanecer del nuevo milenio, hubo un momento en que los ojos del mundo del metal apuntaban con entusiasmo y regocijo hacia la camada de agrupaciones que, desde el frío escandinavo, desarrollaron su concepción de la música extrema. En la eventualidad, así como Noruega, por ejemplo, destacó por la infamia del black, Suecia por su parte engendró su propia versión del death metal. Incubado desde la transición entre las décadas del ochenta y noventa, el género se ramificó con versatilidad, dando nacimiento a agrupaciones como Dark Tranquillity, quienes anoche concretaron su cuarta actuación en este lado del continente.

Precedidos de una reputación que los ubica como uno de los pioneros del “sonido Gotemburgo” y como un referente de la vertiente melódica, el grupo arribó al país con el objetivo de exhibir su disco más reciente, “Atoma”, publicado el año pasado. En este período, y en general, han cosechado la aclamación de la crítica y los seguidores, situación que también ocurre acá y de una manera muy especial, algo que la banda tiene muy claro desde su debut en Chile en el invierno del año 2008, y que ayer se hizo presente con fervor, desde el instante en que se apagaron las luces unos quince minutos antes de las 22:00 horas, dejando en evidencia fortaleza del vínculo.

La obertura estuvo a cargo de “Force Of Hand”, extracto de “Atoma” que fue recibido de forma entusiasta por la concurrencia, que si bien no abarrotó el recinto del centro capitalino, derrochó pasión y vociferó con tanto ímpetu, que el vocalista Mikael Stanne a ratos se quedaba en silencio contemplando la escena, conmovido por la comunión. Luego, “The Lesser Faith”, muestra de una de las cúspides del repertorio como lo es “Fiction” (2007), se escuchó con la misma intensidad de sus dos primeros conciertos, mientras que la siguiente, “Atoma”, ratificó en vivo las virtudes del álbum que motiva esta gira. Así, tras palabras de gratitud y afecto que abundaron en la velada, llegó “The Treason Wall”, a estas alturas un himno de Dark Tranquillity, perteneciente a otro de sus trabajos más aplaudidos, “Damage Done” (2002); aquí el coro de la gente explotó desde la nota inicial y se prolongó durante toda su extensión, convirtiéndolo en uno de los bloques más álgidos de una jornada que tuvo muchos.

“The Science Of Noise”, uno de los cortes promocionales de “Construct” (2013), perpetuó la conexión junto a “Forward Momentum”, otra pieza de su última obra. Sin embargo, fue su sucesora, “Terminus”, la que desencadenó un nuevo clímax que cerró este tercio del show. Por su parte, “The Silence In Between” y “The Pitiless” –otra más de “Atoma”– cuentan con una propuesta renovada, propia de la nueva etapa en la que se encuentran. De esta forma, aprovecharon el ambiente enardecido y receptivo que se creó para volver al seminal “Damage Done” y ejecutar “Final Resistance” junto a “Monochromatic Stains”, con “What Only You Know” entre medio, configurando así sin duda otro de los puntos más altos de la hora y media de presentación.

Durante todo el tiempo que Dark Tranquillity estuvo en el escenario la concurrencia manifestó su devoción por los suecos, lo que fue la tónica de la noche. Más allá de las palabras de buena crianza respecto a Chile, fue evidente la emoción y gratitud que embargaron a los músicos, de esta manera, otros clásicos como “The Wonders At Your Feet” y el dinamismo de “White Noise / Black Silence” (también de lo hecho en el año 2002) construyeron la instancia ideal para el remate próximo a acaecer con las demostraciones finales de lo que es “Atoma”. “Encircled” y “Clearing Skies” inundaron el local con sus texturas, mientras que “Therein” unió en un solo coro lleno de vehemencia al artista y a su público.

Tras unos breves minutos afuera, interpretaron “State Of Trust”, “Through Smudged Lenses” y una que no puede faltar como lo es “Misery’s Crown”; y a propósito de esta última, la audiencia así lo hizo saber porque se escuchó por sobre los instrumentos y gozó como si se tratara de la última vez que podrían verlos en directo. La banda aseguró que volverán más adelante y que el vínculo se sentía más poderoso que nunca, algo que se notó en cada canción, donde el papel protagónico se dividió entre estos acérrimos seguidores y la puesta en escena del conjunto, que, por lo demás, en cuanto a aspectos técnicos se refiere, rozó la perfección. Todo conspiró, entonces, para que el evento fuese un éxito en cuanto a la música y un recuerdo memorable para atesorar con recelo, puesto que hoy los paradigmas de la música extrema son diferentes. Por lo tanto, ser testigos del trayecto evolutivo de Dark Tranquillity es un verdadero privilegio.

Por Hans Oyarzún

Fotos por Pedro Mora

Setlist

Force Of Hand The Lesser Faith Atoma The Treason Wall The Science Of Noise Forward Momentum Terminus The Silence In Between The Pitiless Final Resistance What Only You Know Monochromatic Stains The Wonders At your Feet White Noise / Black Silence Encircled Clearing Skies Therein State Of Trust Through Smudged Lenses Misery’s Crown