Cut Copy anuncia nuevo disco y estrena canción: “Standing In The Middle Of The Field”

Jueves, 10 de Agosto de 2017 | 11:13 am | No hay comentarios

Luego de muchos trascendidos y rumores, los australianos de Cut Copy anunciaron oficialmente su regreso discográfico. El sucesor de “Free Your Mind” (2013) tendrá su lanzamiento el próximo 22 de septiembre bajo el nombre, “Haiku From Zero“.

Con este trabajo, los oceánicos completarán un total de cinco álbumes dentro de un catálogo que se empezó a construir en 2004, tres años después de que el grupo se formara. La producción incluirá 9 canciones y la misma es definida por el histórico líder de la banda, Dan Whitford, como “un mosaico de información, imágenes de las que estamos rodeados día a día“.

Además de la portada y track listing del registro, el anuncio de aquel también llega con música. Puedes escuchar su primer single, “Standing In The Middle Of The Field“, a continuación:

Track listing “Haiku From Zero”:

Standing in the Middle of the Field Counting Down Black Rainbows Stars Last Me a Lifetime Airborne No Fixed Destination Memories We Share Living Upside Down Tired To The Weather