Crystal Fairy estrena canción homónima

Lunes, 23 de enero de 2017 | 3:58 pm | No hay comentarios

Uno de los álbumes más esperados del primer semestre de 2017 es el disco homónimo de Crystal Fairy. No porque la banda sea una con gran trayectoria o porque su sonido tenga algún exitoso precedente -al contrario, se trata de la primera producción del grupo-, sino porque los integrantes de la misma crearían expectativas en cualquiera. Son nada menos que los dos históricos de Melvins, Buzz Osborne y Dale Grover, más Omar Rodríguez-López (At The Drive-In), más Teri Gender Bender (Le Butcherettes), los nombres que forman el proyecto.

El registro tendrá su lanzamiento el próximo 24 de febrero y de aquel ya se extrajeron dos adelantos, “Drugs On The Bus” y “Chiseler“, a los que ahora se suma un nuevo single, el tema que da nombre al larga duración. Puedes escucharlo aquí: