Courtney Barnett y Kurt Vile revelan los detalles de su disco colaborativo y estrenan canción: “Over Everything”

Jueves, 31 de Agosto de 2017 | 12:22 am | No hay comentarios

En junio pasado, Kurt Vile y Courtney Barnett anunciaron que publicarían un disco colaborativo del que no entregaron mayor información más que la misma novedad. Eso, hasta hoy, porque la cantante y compositora australiana junto a su par norteamericano revelaron los detalles del registro.

El trabajo llegará el próximo 13 de octubre bajo el título de “Lotta Sea Lice“, que es un homenaje al nombre de la banda que los apoya, The Sea Lice. La producción incluirá nueve canciones, y lo más llamativo será que músico y música versionarán temas antiguos del otro. La artista oceánica lo hará con “Peeping Tomboy” (del álbum de Vile publicado en 2011, “Smoke Ring for My Halo“) y el ex The War On Drugs hará lo propio con “Outta The Woodwork” (single de Barnett editado en 2013, cuando aún no tenía su debut discográfico).

El primer single de “Lotta Sea Lice”, “Over Everything“, ya está disponible junto a su video y lo puedes revisar más abajo. También encontrarás la portada y track listing del LP.

Insistimos, no son el Kurt y Courtney que todos conocemos, esos de la historia en los noventa que terminó tan mal.

Track listing “Lotta Sea Lice”:

Over Everything Let It Go Fear Is Like a Forest Outta the Woodwork Continental Breakfast On Script Blue Cheese Peepin’ Tom Untogether