Converge publica dos nuevas canciones: “I Can Tell You About Pain” y “Eve”

Martes, 25 de Julio de 2017 | 12:12 pm | No hay comentarios

Excelentes noticias para continuar con esta jornada de día martes. Y es que después de mucho tiempo sin tener novedades sobre lanzamientos originales, los norteamericanos de Converge, banda cardinal para el desarrollo del metalcore y el mathcore, publicaron nuevo material.

Se trata de un single doble, el que se presenta como el primer trabajo inédito del grupo desde el lanzamiento del enorme “All We Love We Leave Behind“, octavo largo de la banda. Las canciones corresponden a “I Can Tell You About Pain” y a “Eve“.

Mientras que el primer tema llega acompañado de un video, el segundo es mostrado con su audio. Ambos están excelentes, y los puedes revisar a continuación: