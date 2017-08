Converge anuncia nuevo disco de estudio y estrena canción: “Under Duress”

Martes, 15 de Agosto de 2017 | 12:04 pm | No hay comentarios

Después de que en julio pasado los norteamericanos de Converge publicaran dos canciones originales, “I Can Tell You About Pain” e “Eve“, ahora la banda confirmó lo que muchos estábamos esperando: un nuevo álbum de estudio.

El combo de metalcore y mathcore, quizás el nombre más importante para el desarrollo de ambos subgéneros, tendrá su regreso discográfico el próximo 3 de noviembre a través de “The Dusk In Us“, trabajo que se convertirá en el primero del grupo desde 2012, cuando sacaron el tremendo “All We Love We Leave Behind“. Puedes revisar detalles como track listing y portada más abajo.

Además de lo anterior, los encabezados por Jacob Bannon también compartieron el segundo single del registro, “Under Duress” (de los temas anteriores, sólo “I Can Tell You About Pain” será parte de la producción), el que puedes escuchar aquí:

Track listing “The Dusk In Us”:

A Single Tear Eye of the Quarrel Under Duress Arkhipov Calm I Can Tell You About Pain The Dusk in Us Wildlife Murk & Marrow Trigger Broken by Light Cannibals Thousands of Miles Between Us Reptilian