Confirman show de Suicidal Tendencies en el Coquimbo Rock Fest

Jueves, 13 de Abril de 2017 | 11:50 pm | No hay comentarios

El próximo 30 de abril en el Club Deportivo Lonquen se va a desarrollar la primera versión del Mosh Festival (ex Punk Rock Festival), evento que tiene en su cartel a bandas como Jello Biafra And The Guantanamo School Of Medicine, The Casualties, Ratos de Porão o los californianos de Suicidal Tendencies, quienes no sólo aterrizarán en Chile para presentarse en Santiago.

Lo anterior porque el legendario grupo encabezado por el inextinguible Mike Muir también se trasladará a la cuarta región para ofrecer su primer concierto en Coquimbo, puntualmente en el Coquimbo Rock Fest.

La cita quedó agendada para el lunes 1 de mayo en el Blumer House (Aldunate #649, Plaza Barrio Inglés) y habrá un gran número de bandas nacionales invitadas: Paralaje, Impacto, Defacing, Hura Crepitan, Revealer, Ejecución, Pilsen, Drinkers, Goatzied, T.O.T.E.M. y R.E.O. (de ahí la hora del comienzo del show: 15:00 Hrs.).

Las entradas estarán disponibles a partir de hoy, 14 de abril, en tiendas Tobar Tattoo (Av. Francisco de Aguirre #731, La Serena), Pura Vida Tatuajes (Arturo Prat #542, Local 305 3er piso, La Serena), Hell Records (Cordovez #672, Of. 303, Serena Oriente) y Eleven (Av. Jose Manuel Balmaceda #460, Caracol Colonial Loc. 33, La Serena). Estos son los precios:

Preventa (primeros 100): $20.000

General: $25.000