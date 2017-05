Confirman show de Helloween en Chile con su formación histórica

Jueves, 11 de Mayo de 2017 | 10:01 am | No hay comentarios

Tal como apuntaban los rumores, el anuncio que el 99% de los fanáticos locales del metal estaban esperando fin es una realidad. A casi veinte años del primer concierto de Helloween en suelos nacionales, la legendaria banda alemana regresará a nuestro país con su formación clásica.

El primer antecedente de la noticia se entregaba en noviembre pasado, cuando el grupo informó al mundo que reuniría a su alineación histórica, la que dejó patente discos fundamentales del género como “Keeper Of The Seven Keys” (1987) o la propia continuación de este trabajo al año siguiente.

Con la reintegración de Michael Kiske y Kai Hansen a la banda, el show ofrecerá la oportunidad de ver a los tres vocalistas que ha tenido Helloween en el ancho de su historia pues, Andi Deris, se mantiene en su posición actual. La formación la cierran Michael Weikath y Markus Grosskopf claro, además de Sascha Gerstner y Daniel Löble.

El evento quedó agendado para el próximo 5 de noviembre en el Teatro Caupolicán y las entradas para el mismo estarán disponibles a partir del martes de 16 de mayo mediante sistema Ticketek y sin recargo en tiendas The Knife y Rockmusic (sólo efectivo). Estos son los precios:

Palcos: $50.000

Cancha: $36.000

Platea: $36.000