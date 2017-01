Confirman nuevo disco de Queens Of The Stone Age para este año

Muy buenas noticias para continuar esta semana: Queens Of The Stone Age definitivamente va a publicar al sucesor de “…Like Clockwork” (2013) en algún punto de la temporada. Y no sólo QOTSA, porque Mastodon y At The Drive-In también están preparando sus nuevos discos.

La información fue recogida de una entrevista ofrecida por Troy Sanders de Mastodon, quien comparte créditos en la banda, Gone Is Gone, con uno de los guitarristas de QOTSA, Troy Van Leeuwen -y también con el baterista de At The Drive-In, Tony Hajjar– A propósito del lanzamiento del nuevo álbum de Gone Is Gone, Sanders señaló:

Me gusta pensar que ninguno de nosotros necesita a esta banda, pero todos queremos estar en esta banda. Como esa es la mentalidad, esto es algo especial para los cuatro. Por otra parte, la primera semana de 2017 no nos vamos a dedicar a trabajar en el grupo. Por ejemplo, Queens Of The Stone Age, Mastodon y At The Drive-In están grabando, y todos vamos a lanzar discos este año. Todos estamos extremadamente ocupados componiendo y grabando, y vamos a estar más ocupados con nuestras giras. Así que creo que, hasta cierto punto, todos estamos satisfechos con lo que estamos haciendo.